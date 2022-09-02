Индия обвинила Турцию в оказании неуважения к резолюциям ООН
Дели обвинил Анкару в «вопиющем пренебрежении» и неуважении к резолюциям ООН по Ливии.
В Ливии напомним, возобновились боевые действия между соперничающими премьер-министрами, каждого из которых поддерживают определенные группировки.
В последних числах августа в Триполи произошли боестолкновения между противоборствующими группировками после попытки входа в город премьер-министра Фатхи Башага.
Турция является одним из самых активных иностранных игроков в Ливии. Анкара использует вооруженные группы для укрепления своих позиций в регионе. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри неоднократно обвинял Турцию в переброске террористов в Ливию и дестабилизации ситуации в стране.
Опубликовано: Тарас Медведев
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