Индия обвинила Турцию в оказании неуважения к резолюциям ООН

Дели обвинил Анкару в «вопиющем пренебрежении» и неуважении к резолюциям ООН по Ливии.

В Ливии напомним, возобновились боевые действия между соперничающими премьер-министрами, каждого из которых поддерживают определенные группировки.

В последних числах августа в Триполи произошли боестолкновения между противоборствующими группировками после попытки входа в город премьер-министра Фатхи Башага.

Турция является одним из самых активных иностранных игроков в Ливии. Анкара использует вооруженные группы для укрепления своих позиций в регионе. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри неоднократно обвинял Турцию в переброске террористов в Ливию и дестабилизации ситуации в стране.