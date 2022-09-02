Для охраны Ватикана и Папы ищут 25 человек, требования к ним особые

Швейцарская гвардия, элитная и красочно одетая сила, основная миссия которой состоит в защите папы и Ватикана площадью 108 акров, ищет сотрудников.

В настоящее время гвардия насчитывает 110 человек. В преддверии Священного года 2025 года, когда ожидается, что Ватикан посетят миллионы паломников, число охранников увеличится до 135 человек, то есть почти на 23%.

Согласно заявлению, опубликованному гвардией в четверг, чтобы помочь с набором сотрудников, открыты новый медиа-офис и контактный пункт в Швейцарии.

Регистрация открыта для одиноких швейцарских мужчин в возрасте от 19 до 31 года, практикующих католиков с хорошим здоровьем и безупречной репутацией, ростом не менее 1,74 метра и прошедших базовую подготовку в швейцарской армии.

Силы, основной миссией которых является защита папы, с момента своего основания в 1506 году состояли исключительно из мужчин. Но это может измениться.

По словам официальных лиц, их новые казармы в Ватикане, работы над которыми, как ожидается, начнутся в 2026 году, будут построены для женщин-членов, если Папа Франциск или его преемники разрешат им присоединиться.

85-летний Франциск назначил женщин на ряд руководящих постов и руководящих должностей в администрации Ватикана.

В марте он представил новую знаменательную конституцию, которая позволит любому крещеному католику-мирянину, включая женщин, возглавлять большинство департаментов Ватикана.