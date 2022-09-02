Италия заявляет о росте кибератак после вторжения в Украину
Министр иностранных дел Италии заявил, что кибератаки на западноевропейские компании участились после российского вторжения в Украину, поскольку Рим имеет дело с последствиями хакерских действий.
Министр Луиджи Ди Майо заявил в пятницу, что нападения являются частью стратегии дестабилизации, проводимой после февральского вторжения, не уточнив их источник.
Премьер-министр Марио Драги и высокопоставленные итальянские чиновники встретились в четверг, чтобы обсудить хакерские атаки на Eni SpA и другие энергетические компании, после того как нефтяной гигант заявил в среду, что его внутренние системы защиты обнаружили несанкционированный доступ к его сетям. Последствия этих нападений до сих пор казались незначительными.
Итальянское энергетическое агентство GSE заявило ранее на этой неделе, что оно пострадало от нарушений в ночь на воскресенье и утром в понедельник.
Опубликовано: Силивончик Алина
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