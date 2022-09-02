Власти Таиланда выдали ордер на арест популярного ютубера, обвиняемого в мошенничестве с подписчиками на 55 миллионов долларов
Власти Таиланда выдали ордер на арест Наттамон «Натти» Хонгчак, ютубера, которая выманила у подписчиков 2 млрд батов (около 55 млн долларов) в результате мошенничества с валютной торговлей.
Натти, которая часто публиковала видео с танцами и пением для своих 847 000 подписчиков на YouTube, также утверждала, что является успешным трейдером на рынке Форекс.
Она размещала на платформе рекламу частных курсов по торговле на рынке Форекс и утверждала, что может принести своим инвесторам большую прибыль — обещая 25% прибыли по 3-месячным контрактам и 30% прибыли по 6-месячным контрактам.
Но в мае Натти сообщила, что задолжала своим инвесторам 1 миллиард батов (27,5 млн долларов).
В коротком клипе в Instagram она сказала, что ее брокер заблокировал ее средства и торговый счет с марта, но она попытается вернуть деньги.
С тех пор она в основном молчала в социальных сетях и, как полагают, сбежала из Таиланда. Сообщается, что более 6000 человек дали Натти деньги для инвестиций, соблазненные возможностью быстрой и высокой прибыли.
Жертвы говорят, что их обманом заставили инвестировать в Натти отчасти из-за высокого полета, который она изображала в своих аккаунтах в социальных сетях, включая высококлассный отдых, роскошные автомобили и дизайнерские сумки.
Некоторые жертвы предлагают вознаграждение в размере около 5 миллионов бат (137 000 долларов США) за информацию о ее местонахождении.
Опубликовано: Светлана Репина
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