Власти Таиланда выдали ордер на арест популярного ютубера, обвиняемого в мошенничестве с подписчиками на 55 миллионов долларов

Власти Таиланда выдали ордер на арест Наттамон «Натти» Хонгчак, ютубера, которая выманила у подписчиков 2 млрд батов (около 55 млн долларов) в результате мошенничества с валютной торговлей.

Натти, которая часто публиковала видео с танцами и пением для своих 847 000 подписчиков на YouTube, также утверждала, что является успешным трейдером на рынке Форекс.

Она размещала на платформе рекламу частных курсов по торговле на рынке Форекс и утверждала, что может принести своим инвесторам большую прибыль — обещая 25% прибыли по 3-месячным контрактам и 30% прибыли по 6-месячным контрактам.

Но в мае Натти сообщила, что задолжала своим инвесторам 1 миллиард батов (27,5 млн долларов).

В коротком клипе в Instagram она сказала, что ее брокер заблокировал ее средства и торговый счет с марта, но она попытается вернуть деньги.

С тех пор она в основном молчала в социальных сетях и, как полагают, сбежала из Таиланда. Сообщается, что более 6000 человек дали Натти деньги для инвестиций, соблазненные возможностью быстрой и высокой прибыли.

Жертвы говорят, что их обманом заставили инвестировать в Натти отчасти из-за высокого полета, который она изображала в своих аккаунтах в социальных сетях, включая высококлассный отдых, роскошные автомобили и дизайнерские сумки.

Некоторые жертвы предлагают вознаграждение в размере около 5 миллионов бат (137 000 долларов США) за информацию о ее местонахождении.