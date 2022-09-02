Украинский архиепископ: никаких переговоров с россиянами не будет
Попытки Всемирного совета церквей собрать представителей России и Украины на конгрессе в Карлсруэ не увенчались успехом.
«У нас нет с ними контакта», — заявил в пятницу архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) Православной церкви Украины. Также нет никаких признаков того, что российская сторона хочет диалога.
Всемирный совет церквей (ВСЦ) — сообщество около 350 христианских церквей, представляющих более 580 миллионов человек по всему миру.
На открытии конгресса в среду генеральный секретарь ВСЦ Иоан Саука сказал, что хотел бы, чтобы ВСЦ стал платформой для встреч и переговоров делегатов из России и Украины.
Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что диалог должен четко определять несправедливость, жертв и преступников, а не ограничиваться благочестивыми пожеланиями и оставаться расплывчатым.
«Нелегко вести диалог с тем, кто отрицает свое право на существование», — сказал архиепископ Евстратий. Православная церковь Украины была создана несколько лет назад и относится к Константинопольскому Патриархату. Есть еще Украинская Православная Церковь Московского Патриархата.
Архиепископ сказал, что не слышал никакого противодействия войне в Русской Православной Церкви.
«Патриархат находится под полным контролем российского правительства», - заявил он. Православная церковь Украины подала заявку на членство в ВСЦ для его укрепления.
Опубликовано: Тарас Медведев
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