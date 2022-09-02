Собчак рассказала, как увидела Горбачева в первый раз: «Странный забавный дядька с кляксой»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак впервые поделилась мнением о Михаиле Горбачеве.

Своими воспоминаниями она поделилась со своей аудиторией в Telegram-канале.

«Первые Михаила Горбачева мне довелось увидеть еще в раннем детстве по телевизору. И на тот момент он мне казался забавным дядькой с кляксой. Однако затем этот смышленный дядька приезжал к моему отцу и впечатление о нем кардинально менялось. При этом вся его смешливость куда-то улетучивалась. А затем отец долго мне объяснял, что он большая личность в советской истории», – отметила она.

Печален тот факт, что журналистка мечтала сделать с Горбачевым интервью, но так, к сожалению, и не успела.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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