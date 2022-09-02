Собчак рассказала, как увидела Горбачева в первый раз: «Странный забавный дядька с кляксой»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак впервые поделилась мнением о Михаиле Горбачеве.
Своими воспоминаниями она поделилась со своей аудиторией в Telegram-канале.
«Первые Михаила Горбачева мне довелось увидеть еще в раннем детстве по телевизору. И на тот момент он мне казался забавным дядькой с кляксой. Однако затем этот смышленный дядька приезжал к моему отцу и впечатление о нем кардинально менялось. При этом вся его смешливость куда-то улетучивалась. А затем отец долго мне объяснял, что он большая личность в советской истории», – отметила она.
Печален тот факт, что журналистка мечтала сделать с Горбачевым интервью, но так, к сожалению, и не успела.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
Главу буддийского храма в Луизиане обвинили в вербовке вьетнамских монахинь для секса
Руководителю буддийского храма в Луизиане предъявлен гражданский иск после того, как его обвинили в вербовке монахинь из Вьетнама и в сексуальных домогательствах, в том числе в предполагаемом оплодотворении одной из них.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
85-летний Сильвио Берлускони дебютирует на TikTok с обращением к молодым избирателям
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Байден встретится с лидером ЮАР, несмотря на разногласия по России
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу