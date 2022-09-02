Китай ввел лицензии на отображение данных в интеллектуальных автомобилях
Китай заявил, что автопроизводители должны подавать заявки на получение лицензий на сбор географических данных с помощью датчиков на своих интеллектуальных автомобилях.
Пекин выражает обеспокоенность по поводу безопасности в связи с растущим усложнением картографических возможностей смарт-автомобилей.
В соответствующем заявлении сказано, что точные визуальные данные, собранные «умными» автомобилями, могут попасть в руки враждебно настроенных иностранных субъектов.
Правила, вступившие в силу с момента публикации, могут еще больше усложнить локальные операции иностранных компаний, таких как Tesla.
Уже сейчас им приходится налаживать партнерские отношения с китайскими фирмами, когда дело доходит до сбора и обработки таких данных.
Автопроизводители и разработчики программного обеспечения для автономного вождения должны либо подать заявку на картографические лицензии, либо попросить лицензированную компанию собирать, хранить, преобразовывать и обрабатывать географические данные.
Прогнозируется, что мировой рынок интеллектуальных и подключенных транспортных средств достигнет 470 млрд долларов в 2030 году.
К настоящему времени Китай выдал лицензии на картографирование более чем 20 компаниям, включая гиганта поисковых систем Baidu и картографическую компанию Navinfo, поддерживаемую Tencent.
Опубликовано: Светлана Репина
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