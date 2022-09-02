Главу буддийского храма в Луизиане обвинили в вербовке вьетнамских монахинь для секса

Руководителю буддийского храма в Луизиане предъявлен гражданский иск после того, как его обвинили в вербовке монахинь из Вьетнама и в сексуальных домогательствах, в том числе в предполагаемом оплодотворении одной из них.

В иске утверждается, что аббат Куен Ван Хо, глава храма Там Бао в Батон-Руж, нанес непоправимый ущерб, нарушив свои буддийские обеты, включая обет безбрачия.

Члены храма призвали удалить Хо из храма после того, как обвинили его в оплодотворении монахини весной 2018 года.

Он якобы отправил ее обратно во Вьетнам после того, как клиника абортов отказала в этой процедуре, потому что у нее был слишком большой срок беременности.

Хо отверг обвинения против него. Игаль Бандер, один из адвокатов Хо, сказал, что у истцов практически не было доказательств, и отметил, что подавляющее большинство сообщества поддерживает его.

Хо, чье религиозное имя Тич Дао Куанг, возглавляет буддийский храм с 2003 года. Истцы утверждали, что сексуальные домогательства Хо допускались в течение многих лет, прежде чем был подан гражданский иск.

Он якобы вербовал вьетнамских монахинь для сексуальных целей и разрешал сексуальные отношения между монахами и монахинями в храме, несмотря на обеты безбрачия.

Член храма Фуонг Ле, который является одним из истцов, также утверждал, что у него есть доказательства текстовых сообщений и фотографий сексуального характера, отправленных Хо и другим монахом в 2020 году, что Бандер отрицал.