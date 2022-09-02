Советник Зеленского набросился с обвинениями на Лукашенко

Советник Зеленского Подоляк воинственно прокомментировал высказывания белорусского президента о конфликте между силовиками и президентом Украины.

Подоляк назвал конфликт «несуществующим», а лишь частью информационной, вернее «дезинформационной игры» спецслужб России и Украины.

«Очевидно, что Лукашенко абсолютно в курсе существования подобной информационной игры. И наконец, вполне понятно, что, испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В том числе масштабируя подобные фейки о „конфликте между политиками и военными“», — заявил Подоляк.

Напомним, что президент Беларуси коснулся возникшего противостояния между командованием ВСУ и офисом президента, которое по заявлениям, в том числе и украинских источников, происходит уже не первый месяц.

Отметим, что о конфликте косвенно говорят сведения из глубинки ВСУ, от рядовых и резервистов, которым не платят обещанное финансовое вознаграждение. По их мнению, деньги оседают в офисе на Банковой.