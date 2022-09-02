Мюнхенский стартап будет защитить боевые вертолеты от врагов с помощью дронов
В зонах боевых действий, таких как Украина, вертолеты и самолеты постоянно сбивают ракетами.
Поэтому мюнхенский стартап Hattec разрабатывает решение, с помощью которого пилоты могут координировать и контролировать автономно летящие дроны из кабины, чтобы заранее сканировать неизвестные области на предмет опасности.
«Наша цель — сделать воздушные миссии более безопасными», — объясняет Фабиан Шмитт, один из двух основателей Hattec, в интервью «Gründerszene».
В настоящее время автор разработки находится в Финляндии, где представляет свое программное обеспечение для самолетов перед представителями европейских армий и компаний по производству вооружений.
Европа разрабатывает новую систему воздушного боя в рамках германо-французско-испанской программы.
Программа под названием Fcas, сокращение от Future Combat Air System преследует целью переосмысление взаимодействия человека и машины, пилотируемых и беспилотных систем.
По словам участников, это крупнейший и самый амбициозный военный проект Европы за все время. А при бюджете в 100 миллиардов евро, по данным "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), он самый дорогой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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