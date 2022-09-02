Кремль не исключает повторных остановок поставок газа по «Северном употоку-1»

Кремль не исключает повторной остановки поставок газа из-за ремонтных работ на газопроводе «Северный поток-1».

Технических резервов нет, заявил в пятницу в Москве официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Только одна турбина работает», - напомнил он. Энергетический гигант «Газпром» не виноват в том, что надежность линии через Балтийское море находится под угрозой.

Ранее Песков заявлял, что «Газпром» может выполнить свои обязательства, но Европа поставила перед компанией «юридические и технические препятствия» из-за санкций, связанных с войной на Украине. Он говорил о кризисном сценарии.

«Газпром» остановил подачу газа на трое суток, сославшись на ремонтные работы на компрессорной станции. Федеральное правительство считает это предлогом. Газ планировалось снова подать с утра субботы.

По данным российской государственной компании, последнюю оставшуюся турбину на компрессорной станции необходимо обслуживать каждые 1000 часов работы. Поэтому следующая остановка должна быть в середине октября.