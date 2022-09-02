Кремль не исключает повторных остановок поставок газа по «Северном употоку-1»
Кремль не исключает повторной остановки поставок газа из-за ремонтных работ на газопроводе «Северный поток-1».
Технических резервов нет, заявил в пятницу в Москве официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Только одна турбина работает», - напомнил он. Энергетический гигант «Газпром» не виноват в том, что надежность линии через Балтийское море находится под угрозой.
Ранее Песков заявлял, что «Газпром» может выполнить свои обязательства, но Европа поставила перед компанией «юридические и технические препятствия» из-за санкций, связанных с войной на Украине. Он говорил о кризисном сценарии.
«Газпром» остановил подачу газа на трое суток, сославшись на ремонтные работы на компрессорной станции. Федеральное правительство считает это предлогом. Газ планировалось снова подать с утра субботы.
По данным российской государственной компании, последнюю оставшуюся турбину на компрессорной станции необходимо обслуживать каждые 1000 часов работы. Поэтому следующая остановка должна быть в середине октября.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Фон дер Ляйен выступает за ограничение цен на российский трубопроводный газ
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Германия отвергает заявление Польши о том, что она должна 1,3 трлн евро военных репараций
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу