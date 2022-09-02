ВСУ вновь атаковали жилой сектор в Новой Каховке
Представитель ВГА Новой Каховки рассказал, что украинская сторона в очередной раз атаковала жилой массив города в Херсонской области.
В пятницу, 2 сентября 2022 года, официальный представитель военно-гражданской администрации Новой Каховки Руслан Агеев в Telegram-канале рассказал, что украинские военнослужащие вновь обстреляли жилой массив города.
Агеев отметил, что в результате ракетного удара пострадали два частных дома по улице Калинина, где никогда не располагались военные объекты, в результате чего пострадали два дома, в одном из которых возник пожар.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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