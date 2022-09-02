Посол РФ в Беларуси Грызлов: Зеленский закрыл для Украины путь переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение вывести Украину из контактной группы.

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение отменить участие делегации страны в Контактной группе.

По мнению российского посла в Республике Беларусь Бориса Грызлова, такое решение закрыло для Киева возможность переговоров.

"Зеленский своим решением упразднить украинскую делегацию в Контактной группе фактически поставил крест на переговорном процессе и еще остававшейся возможности урегулировать конфликт за столом переговоров", - сказал Грызлов.

Напомним, что вчера, 1 сентября, Владимир Зеленский подписал указ "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе".