В аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль не возвращена владельцам тысяча потерянных сумок

Около 35 000 единиц багажа было потеряно во время забастовки сотрудников группы ADP 1 июля.

1 июля в аэропорту Париж-Шарль-де-Голль (CDG) все еще утеряны около тысячи единиц багажа, которые пока не возвращены владельцам, признал в пятницу генеральный директор Groupe ADP Огюстен де Романе.

«Сегодня, когда я говорю с вами, у нас есть около тысячи единиц багажа, которые не могут быть возвращены их владельцу», — сказал босс парижских аэропортов в BFM Business.

«Это предметы багажа, бирки которых были утеряны, так что это почти археологическая работа для авиакомпаний, которые несут ответственность за эту кладь», — добавил он.

1 июля забастовка сотрудников ADP привела к трехчасовой остановке сортировки багажа, за которые отвечает группа и которые ежедневно обрабатывают около 220 000 единиц багажа.

По словам министра транспорта Клемана Бона, во время этой забастовки было утеряно в общей сложности 35 000 единиц багажа.

«Для меня это единственная проблема этим летом», — сетует Огюстен де Романе. В начале июля начальник парижских аэропортов назвал этот эпизод «катастрофическим» для имиджа аэропорта.

«Помимо этой заминки, наши аэропорты работали стабильно, несмотря на чрезвычайно интенсивное движение», — подчеркнул он, заверив, что по сравнению с другими крупными европейскими хабами (Лондон, Франкфурт, Амстердам) Париж смотрится довольно хорошо.