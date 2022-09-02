В аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль не возвращена владельцам тысяча потерянных сумок
Около 35 000 единиц багажа было потеряно во время забастовки сотрудников группы ADP 1 июля.
1 июля в аэропорту Париж-Шарль-де-Голль (CDG) все еще утеряны около тысячи единиц багажа, которые пока не возвращены владельцам, признал в пятницу генеральный директор Groupe ADP Огюстен де Романе.
«Сегодня, когда я говорю с вами, у нас есть около тысячи единиц багажа, которые не могут быть возвращены их владельцу», — сказал босс парижских аэропортов в BFM Business.
«Это предметы багажа, бирки которых были утеряны, так что это почти археологическая работа для авиакомпаний, которые несут ответственность за эту кладь», — добавил он.
1 июля забастовка сотрудников ADP привела к трехчасовой остановке сортировки багажа, за которые отвечает группа и которые ежедневно обрабатывают около 220 000 единиц багажа.
По словам министра транспорта Клемана Бона, во время этой забастовки было утеряно в общей сложности 35 000 единиц багажа.
«Для меня это единственная проблема этим летом», — сетует Огюстен де Романе. В начале июля начальник парижских аэропортов назвал этот эпизод «катастрофическим» для имиджа аэропорта.
«Помимо этой заминки, наши аэропорты работали стабильно, несмотря на чрезвычайно интенсивное движение», — подчеркнул он, заверив, что по сравнению с другими крупными европейскими хабами (Лондон, Франкфурт, Амстердам) Париж смотрится довольно хорошо.
Опубликовано: Тарас Медведев
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