Статую VII века до н.э. выставили на греческом острове Санторини

Редкая и почти неповрежденная работа возрастом 2700 лет будет выставлена на греческом острове Санторини в выходные дни, сообщило 2 сентября министерство культуры Греции.

Это Кора Теры, статуя женщины с длинными волосами, датируемая VII века до н.э., которая считается погребальным памятником, расположенным на кладбище древнего города Тера.

Согласно заявлению министерства, статуя была обнаружена в ноябре 2000 года. Ее высота почти 2,5 метра, она сделана из мрамора с соседнего острова Наксос и почти не повреждена. Тере не хватает только кончика носа и локтя.

«Это одна из немногих сохранившихся крупных греческих каменных статуй», — заявили в министерстве. Подобные статуи, найденные на кладбище в прошлом, были в гораздо худшем состоянии.

Работа представлена на временной выставке, которая откроется в воскресенье в музее Санторини, находящемся на реконструкции.

Одно из главных туристических направлений Греции, Санторини был полностью изменен в конце 17 века до нашей эры в результате извержения вулкана, уничтожившего культурно развитую минойскую колонию.