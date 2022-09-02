Бывшую первую леди Малайзии приговорили к 10 годам тюрьмы

1 сентября суд Малайзии приговорил Росмах Мансор, жену бывшего премьер-министра Наджиба Разака, к десяти годам тюремного заключения.

Ее признали виновной в вымогательстве и получении взяток в обмен на государственные контракты. Это произошло всего через несколько дней после того, как ее мужа посадили в тюрьму за коррупцию.

Судья Высокого суда Куала-Лумпура заявил, что Росмах также придется заплатить штраф в размере более 216 млн долларов по трем обвинениям во взяточничестве.

Обвинительный приговор вынесен по делу о коррупции, связанному с проектом солнечной энергетики стоимостью 1,25 млрд ринггитов (279 млн долларов).

Росмах Мансор обвиняется в трех обвинениях в вымогательстве взяток и получении 6,5 млн ринггитов (1,5 млн долларов США) в период с 2016 по 2017 год, чтобы помочь компании обеспечить проект по предоставлению солнечных панелей школам на острове Борнео.

Росмах со слезами на глазах обратилась к судье сразу после приговора. Она сказала, что никто не видел, как она брала деньги, никто не видел, как она считала деньги. Но она оставляет это Богу.

Росмах сослалась на потерю доверия к судье после того, как в прошлую пятницу в сеть попал 71-страничный документ, который якобы содержал обвинительный приговор против нее.

Она сказала, что была потрясена, прочитав, что это было написано не самим судьей, а неизвестными людьми из «исследовательского отдела» суда.