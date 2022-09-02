На российском нефтяном рынке появился новый крупный игрок вместо Китая

Индия стала крупным игроком российского нефтяного рынка, на котором когда-то доминировал Китай, приняв рекордное количество дальневосточных поставок.

По словам трейдеров и судовых брокеров, в августе шесть судов, перевозивших российскую нефть, направлялись на индийские нефтеперерабатывающие заводы.

Это самое большое количество грузов, закупленных Индией с момента запуска потока, и составляет почти пятую часть доступных ежемесячных поставок.

Эмма Ли, аналитик Vortexa Ltd, отмечает, что теперь сырая нефть марки ВСТО становится стабильным потоком для Индии. Страна не была большим поклонником этого сорта в течение многих лет.

По ее словам, рейсы в Индию занимают немало времени, но поставки могут продолжать до тех пор, пока цена остается привлекательной и нет реальных санкций, блокирующих торговлю.

Индия стала ключевым покупателем российских энергоресурсов, скупив миллионы баррелей уцененной нефти, от которой отказались Европа и США.

По словам трейдеров и судовых маклеров, поставки ESPO, направляемые в Индию, дешевле, чем обычные для страны ближневосточные сорта, и, вероятно, вытеснят некоторые потоки из Саудовской Аравии и Абу-Даби.

По их словам, недавний спад закупок китайской Sinopec высвободил часть объемов, позволив индийским покупателям присоединиться к ним.