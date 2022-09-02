Ожидаемая продолжительность жизни в США продолжала снижаться с 2020 по 2021 год, резко упав до 76,1 года. В Китае этот показатель на год больше.

Согласно данным Национального центра статистики здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ожидаемая продолжительность жизни в США сейчас самая низкая с 1996 года.

Основным фактором снижения ожидаемой продолжительности жизни в США является коронавирус, на который приходится 50% снижения.

Данные правительства показывают, что по состоянию на 31 августа более 1,04 миллиона смертей в США были связаны с ковидом.

Китайские данные о продолжительности жизни на 2021 год пока недоступны. Примечательно, однако, что ожидаемая продолжительность жизни в Китае фактически увеличилась на 0,2 года в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

При этом ожидаемая продолжительность жизни в США упала на 1,8 года в 2020 году по сравнению с тем же периодом.

Ключевой причиной такого несоответствия является строгий контроль над коронавирусом в Китае, начавшийся в первые дни пандемии, с блокировкой Уханя, которая началась в январе 2020 года, и продолжающейся сегодняшней агрессивной политикой нулевого коронавируса.

Пекин неоднократно заявлял, что не может отклониться от своего подхода к нулевому коронавирусу без дополнительных гарантий, таких как более высокий уровень вакцинации, поскольку это может привести к гибели 1,5 млн человек по всей стране.