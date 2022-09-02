Северная Корея осудила нового эксперта ООН по правам человека как предвзятого

МИД Северной Кореи раскритиковало нового эксперта ООН по правам человека, заявив, что страна не потерпит того, что она назвала усилиями США по свержению изолированного режима.

Элизабет Салмон, новый эксперт ООН по правам человека в Северной Корее, находится с первым официальным визитом в Южной Корее с момента вступления в должность в прошлом месяце.

В своем вступительном заявлении Салмон заявила, что ситуация с правами человека на Севере ухудшилась после более чем двухлетних жестких мер по борьбе с COVID-19.

"Мы уже четко заявили о нашей принципиальной позиции, что мы не признаем и не имеем дела ни с каким "специальным докладчиком", который является просто марионеткой США", - цитирует ЦТАК неназванного представителя Министерства иностранных дел.

Пхеньян неоднократно отвергал обвинения в нарушениях прав человека и критиковал расследования ООН по этому вопросу как поддерживаемую США схему вмешательства в его внутренние дела.