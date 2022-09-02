Россия намерена обеспечить другие страны зерном, чтобы "помочь в борьбе с мировым голодом"

Во втором полугодии в рамках договоренностей с ООН РФ готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерновых.

Министерство сельского хозяйства РФ:

"Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 млн тонн зерна. Это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире"

В ситуации продовольственного кризиса роль России как одного из ключевых игроков на рынке аграрной продукции существенно возрастает.

Российская Федерация одна из немногих стран в мире сможет в этом году показать рост сельхозпроизводства.

По оценкам Минсельхоза России, сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы, против 121,4 млн тонн в прошлом году.

По заявлению министерства: