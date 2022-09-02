Россия намерена обеспечить другие страны зерном, чтобы "помочь в борьбе с мировым голодом"
Во втором полугодии в рамках договоренностей с ООН РФ готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерновых.
Министерство сельского хозяйства РФ:
"Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 млн тонн зерна. Это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире"
В ситуации продовольственного кризиса роль России как одного из ключевых игроков на рынке аграрной продукции существенно возрастает.
Российская Федерация одна из немногих стран в мире сможет в этом году показать рост сельхозпроизводства.
По оценкам Минсельхоза России, сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы, против 121,4 млн тонн в прошлом году.
По заявлению министерства:
«Сможем не только полностью закрыть внутренние потребности, но и внести существенный вклад в общую продовольственную безопасность, помочь в борьбе с мировым голодом
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Ядерные технологии могут иметь решающее значение в борьбе с изменениями климата
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Французская EDF планируют к зиме запустить все имеющиеся атомные реакторы
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу