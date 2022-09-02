Ядерные технологии могут иметь решающее значение в борьбе с изменениями климата

Глава Агентства по охране окружающей среды США Майкл Рейган заявил, что передовые ядерные технологии будут иметь критическое значение как для Соединенных Штатов, так и для Японии.

Такое заявление он сделал после переговоров с японским коллегой Акихиро Нисимура в Токио. Две страны наращивают сотрудничество для достижения климатических целей.

Рейган отметил, что необходимо безотлагательно реагировать на климатический кризис, а ядерная энергия и ядерные технологии играют и могут сыграть роль в продолжении вклада нулевых выбросов в климат. Он высказался в поддержку недавнего решения Японии о возвращении к ядерной энергии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на прошлой неделе, что поручил своему правительству рассмотреть вопрос о разработке более безопасных атомных реакторов меньшего размера, вновь сделав акцент на атомной энергетике спустя годы после закрытия многих АЭС страны.

Кисида сказал, что Японии необходимо рассмотреть все варианты энергетического баланса, в том числе ядерную.

По его словам, важно усилия по «зеленой трансформации» для ограничения выбросов парниковых газов и обеспечения стабильного энергоснабжения. Япония обязалась достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Рейган отметил, что инвестиции в ядерные технологии и улавливание углерода дополнят большой потенциал возобновляемых источников энергии.

Главы природоохранных органов США и Японии также договорились сотрудничать, чтобы ускорить глобальные усилия по сдерживанию загрязнения океана пластиком, химическими веществам, решению других экологических проблем.