Ядерные технологии могут иметь решающее значение в борьбе с изменениями климата
Глава Агентства по охране окружающей среды США Майкл Рейган заявил, что передовые ядерные технологии будут иметь критическое значение как для Соединенных Штатов, так и для Японии.
Такое заявление он сделал после переговоров с японским коллегой Акихиро Нисимура в Токио. Две страны наращивают сотрудничество для достижения климатических целей.
Рейган отметил, что необходимо безотлагательно реагировать на климатический кризис, а ядерная энергия и ядерные технологии играют и могут сыграть роль в продолжении вклада нулевых выбросов в климат. Он высказался в поддержку недавнего решения Японии о возвращении к ядерной энергии.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на прошлой неделе, что поручил своему правительству рассмотреть вопрос о разработке более безопасных атомных реакторов меньшего размера, вновь сделав акцент на атомной энергетике спустя годы после закрытия многих АЭС страны.
Кисида сказал, что Японии необходимо рассмотреть все варианты энергетического баланса, в том числе ядерную.
По его словам, важно усилия по «зеленой трансформации» для ограничения выбросов парниковых газов и обеспечения стабильного энергоснабжения. Япония обязалась достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
Рейган отметил, что инвестиции в ядерные технологии и улавливание углерода дополнят большой потенциал возобновляемых источников энергии.
Главы природоохранных органов США и Японии также договорились сотрудничать, чтобы ускорить глобальные усилия по сдерживанию загрязнения океана пластиком, химическими веществам, решению других экологических проблем.
Опубликовано: Светлана Репина
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