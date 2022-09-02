В Японии объявили войну факсам, дискетам и другим устаревшим технологиям

Министр цифровых технологий Японии Таро Коно объявил войну дискетам и другим ретро-технологиям, используемым бюрократами страны.

По его словам, около 1900 государственных процедур все еще требуют от предприятий использования запоминающих устройств, а также компакт-дисков и мини-дисков. Он сказал, что правила будут обновлены, чтобы люди могли пользоваться онлайн-сервисами.

Несмотря на свою репутацию производителя инновационных высокотехнологичных гаджетов, Япония печально известна тем, что цепляется за устаревшие технологии через свою офисную культуру.

Дискеты, были созданы в конце 1960-х годов, но через три десятилетия вышли из моды благодаря более эффективным решениям для хранения данных. Для воспроизведения средней карты памяти, хранящей 32 ГБ информации, требуется более 20 000 дискет.

Во время пресс-конференции во вторник министр также раскритиковал продолжающееся использование в стране других устаревших технологий.

В качестве примера он назвал факсимильные аппараты, от которых, по его мнению, следует избавиться.

Только в 2019 году последний поставщик пейджеров в Японии закрыл свою услугу, а последний частный абонент объяснил, что это предпочтительный метод связи для его пожилой матери.

Но Япония не единственная страна с такой проблемой. Было также обнаружено, что официальные лица в США все еще использовали дискеты для управления своими ядерными силами в течение 2010-х годов, хотя, к концу десятилетия от этой практики отказались.