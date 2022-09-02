Министр экономики Германии призывает не полагаться на российский газ

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна не может полагаться на Россию или подконтрольный государству «Газпром», поскольку Европа сталкивается с обострением энергетического кризиса в преддверии зимы.

Он выразил сомнение в том, что Россия предложит какие-либо поставки природного газа в будущем.

Он сказал, что не контактировал с «Газпромом», который закрыл газопровод «Северный поток-1» на техническое обслуживание.

По его словам, Министерство энергетики Германии и «Газпром» не ведут прямых переговоров. Он отметил, что полагаться на газ из России зимой нельзя.

В последние месяцы Хабек и другие европейские официальные лица обвинили Москву в превращении энергии в оружие в ответ на санкции.

Европа по-прежнему находится на пути к заполнению своих газовых хранилищ перед зимой, однако сохраняются риски, если Россия полностью остановит поставки.

Высокие цены на газ помогли «Газпрому» более чем удвоить свою чистую прибыль в первой половине 2022 года.

Энергетический гигант заработал 41,75 млрд долларов за первые шесть месяцев года, даже несмотря на то, что Запад ввел санкции против России.