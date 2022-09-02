Представители Тиффани Хэддиш, Ариес Спирс называют иск о сексуальном насилии над детьми "вымогательством"
На комиков Тиффани Хэддиш и Ариес Спирс подали в суд по обвинению в сексуальном насилии над детьми.
Согласно иску, поданному во вторник в Верховный суд Лос—Анджелеса, актеры якобы напали на пару братьев и сестер, которых в документах зовут Джон Доу и Джейн Доу, когда им было 7 и 14 лет. The Daily Beast впервые сообщила о судебном процессе в четверг.
В иске утверждается, что Хаддиш и Спирс "ухаживали" и "приставали" к истцам, и что некоторые инциденты были записаны на видео. Однако адвокат Хаддиша, Эндрю Бреттлер, отверг обвинения.
В новом иске Джон Доу и Джейн Доу обвиняют Хэддиша и Спирс в грубой халатности, сексуальных домогательствах, сексуальных домогательствах и сексуальном насилии над несовершеннолетним. Они требуют вознаграждения, размер которого должен быть определен в суде, за "прошлый, настоящий и будущий общий ущерб".
Эта история первоначально появилась в Los Angeles Times.
Опубликовано: Ангелина Крент
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