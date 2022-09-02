Эмма Робертс сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером фильма NASA "Космический кадет" для Prime Video
Эмма Робертс снялась в романтической комедии Prime Video “Космический кадет” в качестве звезды и исполнительного продюсера.
“Невероятное остроумие Эммы и комедийный выбор времени идеально воплощают роль Рекса, а то, как Лиз перевоплотилась в этого персонажа, делает женскую роль в области STEM такой уникальной и увлекательной, и мы надеемся, что это вдохновит молодых женщин, интересующихся этой областью”, - сказала Берг. “Космическая гонка продолжает интриговать всех нас во всем мире, поэтому мы не сомневаемся, что зрители по всему миру будут увлечены этим удивительным повествованием о женщинах”.
Робертс готовится к своей первой вылазке в кинематографическую Вселенную Marvel с фильмом “Мадам Веб” с Дакотой Джонсон в главной роли и участием Сидни Суини, Адама Скотта и других.
Звезда “Американской истории ужасов” недавно стал хедлайнером фильма ужасов “Покинутый” и Netflix "Холидейт” с Люком Брейси.
Опубликовано: Ангелина Крент
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