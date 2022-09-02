Звезда сериала Netflix "Как построить секс-комнату" говорит, что Pinterest удалил ее доску о сериале: "HTBASR - это секс-позитивное шоу"
Мелани Роуз - дизайнер роскошных интерьеров ... у которого, оказывается, есть страсть поднимать людям настроение.
Роуз ведет сериал Netflix "Как построить секс-комнату", в котором она встречается с людьми, чтобы обсудить их интимные проблемы, а затем придает комнате в их доме сексуальный вид.
На этой неделе Роуз отправилась в Instagram, чтобы поделиться тем, что платформа удалила доску Pinterest, которую она хранила с продуктами, идеями оформления и другими моментами из шоу. "Недовольна", - написала она в сообщении. "Они могли бы сказать мне, какая фотография пересекла их границу. Я бы сразу ее удалил. Но Pinterest этого не сделал, вместо этого они удалили всю доску ".
"Pinterest сообщил мне, что если я нарушу какие-либо другие рекомендации и правила сообщества, они заблокируют мою учетную запись", - рассказывает она.
Опубликовано: Ангелина Крент
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