Звезда сериала Netflix "Как построить секс-комнату" говорит, что Pinterest удалил ее доску о сериале: "HTBASR - это секс-позитивное шоу"

Мелани Роуз - дизайнер роскошных интерьеров ... у которого, оказывается, есть страсть поднимать людям настроение.

Роуз ведет сериал Netflix "Как построить секс-комнату", в котором она встречается с людьми, чтобы обсудить их интимные проблемы, а затем придает комнате в их доме сексуальный вид.

На этой неделе Роуз отправилась в Instagram, чтобы поделиться тем, что платформа удалила доску Pinterest, которую она хранила с продуктами, идеями оформления и другими моментами из шоу. "Недовольна", - написала она в сообщении. "Они могли бы сказать мне, какая фотография пересекла их границу. Я бы сразу ее удалил. Но Pinterest этого не сделал, вместо этого они удалили всю доску ".

"Pinterest сообщил мне, что если я нарушу какие-либо другие рекомендации и правила сообщества, они заблокируют мою учетную запись", - рассказывает она.