Линдси Лохан снимется в романтической комедии Netflix "Ирландское желание’
Netflix обнародовал вторую часть своего контракта на две картины с Линдси Лохан, объявив в четверг, что актриса сыграет главную роль в романтической комедии "Ирландское желание".
"Ирландское желание" станет второй романтической комедией Netflix с участием Лохан. Первый - "Влюбляюсь в Рождество", который дебютирует на потоковом сервисе 10 ноября.
Продюсерами романтической комедии являются Брэд Кревой для MPCA и Майкл Дэмиан для Riviera Films.
Лохан начала прославляться как детская актриса в конце 1990-х и оставалась доминирующей силой на протяжении 2000-х. В начале 2010-х она сделала шаг назад от внимания общественности, снимаясь в основном в небольших фильмах, прежде чем переехать за границу, чтобы открыть пляжную недвижимость.
Во время новогоднего выпуска CNN в 2019 году Лохан появилась вместе с Андерсоном Купером и Энди Коэном и поделилась своим желанием "вернуть жизнь, ради которой я так усердно работала, и поделиттся ею со своей семьей и вами, ребята”.
Опубликовано: Ангелина Крент
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