У Европы есть несколько альтернатив российскому газу

Закрытие газопровода «Северный поток-1» создало для Европы дополнительные сложности с обеспечением газом. Но есть определенные альтернативы.

Маршруты поставок газа в Европу, которые не проходят через Украину, включают трубопровод Ямал-Европа, который идет через Беларусь и Польшу в Германию.

Он имеет пропускную способность 33 млрд кубометров, что составляет примерно шестую часть экспорта российского газа в Европу.

Москва ввела санкции против владельца польского участка газопровода Ямал-Европа. Однако министр по климату Польши заявил, что страна может обойтись и без реверса газа по Ямальскому газопроводу.

У некоторых стран есть альтернативные варианты поставок, а газовая сеть Европы соединена между собой, поэтому поставки могут быть разделены.

Например, Германия может импортировать газ из Великобритании, Дании, Норвегии и Нидерландов по трубопроводам. Норвегия сейчас увеличивает добычу.

Великобритания не зависит от российского газа и также может экспортировать его в Европу по трубопроводам.

Южная Европа может получать азербайджанский газ по Трансадриатическому трубопроводу в Италию и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) через Турцию.

США заявили, что могут поставить 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз в этом году. Но американские заводы СПГ работают на полную мощность, и взрыв на крупном экспортном терминале СПГ в Техасе заставит его простаивать до конца ноября.