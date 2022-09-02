У Европы есть несколько альтернатив российскому газу
Закрытие газопровода «Северный поток-1» создало для Европы дополнительные сложности с обеспечением газом. Но есть определенные альтернативы.
Маршруты поставок газа в Европу, которые не проходят через Украину, включают трубопровод Ямал-Европа, который идет через Беларусь и Польшу в Германию.
Он имеет пропускную способность 33 млрд кубометров, что составляет примерно шестую часть экспорта российского газа в Европу.
Москва ввела санкции против владельца польского участка газопровода Ямал-Европа. Однако министр по климату Польши заявил, что страна может обойтись и без реверса газа по Ямальскому газопроводу.
У некоторых стран есть альтернативные варианты поставок, а газовая сеть Европы соединена между собой, поэтому поставки могут быть разделены.
Например, Германия может импортировать газ из Великобритании, Дании, Норвегии и Нидерландов по трубопроводам. Норвегия сейчас увеличивает добычу.
Великобритания не зависит от российского газа и также может экспортировать его в Европу по трубопроводам.
Южная Европа может получать азербайджанский газ по Трансадриатическому трубопроводу в Италию и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) через Турцию.
США заявили, что могут поставить 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз в этом году. Но американские заводы СПГ работают на полную мощность, и взрыв на крупном экспортном терминале СПГ в Техасе заставит его простаивать до конца ноября.
Опубликовано: Светлана Репина
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