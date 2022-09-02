Канье Уэст говорит, что люди могут "называть меня любыми именами, какими захотят" после последней тирады в Instagram

"Если вы не понимаете ... тогда вы сумасшедшие", - написал рэпер в пятницу после серии сообщений, удаленных с тех пор.

Уэст нацелился на множество людей и брендов серией постов, касающихся его детей, порнографии, его сотрудничества в моде и его бывшей, Ким Кардашьян.

"Вот сквозная линия", - начал он. "Gap проводит собрания обо мне без меня, Adidas выпускает старые ботинки и красит мои ботинки, как будто я мертв, я не имею права голоса в том, где мои дети ходят в школу ".

Он продолжил: "Называйте меня любыми именами, какими хотите. Если вы не понимаете, почему я не откажусь от своего бизнеса, своих брендов и своих детей, то это вы сумасшедшие ". 41-летняя звезда реалити-шоу, похоже, попросила Уэста "пожалуйста, остановись".

В пятницу Уэст предложил детям посещать две отдельные школы, каждую несколько дней в неделю. Кардашьян, похоже, не ответила на текстовое сообщение.