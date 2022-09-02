Судьи и ведущий "America's Got Talent" исполнили желания 6-летней девочки: "Это было потрясающе"

"Она нервничала, но ей нравилось петь перед судьями", - мать Розалин, Эмили, рассказывает PEOPLE исключительно о том, что желание ее дочери исполнилось.

6-летняя девочка, которая недавно победила рак, получила опыт всей жизни - и все благодаря судьям и ведущей America's Got Talent.

Розалин, у которой в возрасте 3 лет был диагностирован острый лимфобластный лейкоз, провела годы, ежедневно посещая больницу для пункции позвоночника, внутривенной химиотерапии и ежедневного приема химиотерапевтических препаратов на дому.

Во время своего путешествия Розалин хотела спеть песню Аврил Лавин, которая вдохновила ее, когда она проходила лечение на AGT.

Перед записью прямого эфира Розалин встретилась с судьями и получила в подарок футболку с автографом AGT от судьи Хоуи Мандела, а также кукол Барби от Хайди Клум, Софии Вергары и Саймона Коуэлла.