Тайвань сбил гражданский беспилотник над своим островом недалеко от побережья Китая
Тайваньские военные сбили неопознанный гражданский беспилотник после того, как он вошел в их воздушное пространство и пролетел над одним из самых маленьких островов Тайбэя. Он находится всего в паре миль от материкового Китая.
Сообщается, что беспилотник пролетел над водами острова Шию, также известного как остров Льва, где находится небольшой контингент тайваньских военнослужащих.
Командование тайваньской обороны заявило, что его гарнизонные войска справились с беспилотником в соответствии с процедурами и сначала выпустили предупреждение, прежде чем сбить его.
Министерство обороны подчеркнуло, что оно продолжит поиск, наблюдение и пристальное наблюдение для обеспечения безопасности оборонительной зоны.
Министерство национальной обороны Тайваня объявило на прошлой неделе, что оно начнет развертывание систем защиты от беспилотников на своих небольших островах в ответ на усиление агрессии Китая в регионе.
Пекин, который рассматривает Тайвань как единое целое со своей нацией, в последние недели все чаще беспокоил тайваньские острова у своего побережья.
В частности, были усилены китайские военные учения в водах и воздушном пространстве между Тайванем и материковым Китаем.
Инцидент произошел на фоне продолжающегося обострения напряженности в отношениях между Тайванем и Китаем после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй в прошлом месяце.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Россия пожаловалась, что Лаврову не дают визу для поездки на встречу ООН в Нью-Йорк
Россия запросила у США 56 виз, чтобы позволить министру иностранных дел России Сергею Лаврову и его делегации поехать в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в Организации Объединенных Наций, но не получила ни одной.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Количество браков в Китае упало до рекордно низкого уровня
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Леа Мишель говорит, что она не против, что Тони не подходит для «Смешной девочки»: "Мне действительно все равно"
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу