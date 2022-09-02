Уилла Смита заметили в Эквадоре на съемках первого проекта после скандала с Оскаровской пощечиной Криса Рока

Уилла Смита сфотографировали на съемках сериала National Geographic / Disney + "Добро пожаловать на Землю" в четверг в Эквадоре.

53—летнего актера впервые заметили на съемочной площадке с тех пор, как он дал пощечину Крису Року на церемонии вручения премии Оскар в марте - в Эквадоре, на съемках сериала National Geographic / Disney+ "Добро пожаловать на Землю".

Во время трансляции церемонии вручения Оскара 27 марта Смит вышел на сцену и ударил 57-летнего Рока после шутки комика о бритой голове жены Смита Джады Пинкетт Смит.

Звезда "Короля Ричарда" извинился перед Роком в заявлении в Instagram на следующий день, прежде чем опубликовать видео с извинениями в своих аккаунтах в социальных сетях 29 июля, объяснив ту ночь и извинившись непосредственно перед Роком и его семьей.

"Я связался с Крисом, и в ответ пришло сообщение, что он не готов говорить, а когда будет готов, он свяжется", - сказал Смит. Комик, который ранее принимал Оскаров в 2005 и 2016 годах, добавил, что он также отказался от возможности сниматься в рекламе Суперкубка после инцидента с пощечиной.