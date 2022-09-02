Леа Мишель говорит, что она не против, что Тони не подходит для «Смешной девочки»: "Мне действительно все равно"

"Все дело в том, чтобы иметь возможность сыграть эту роль", - сказала Леа Мишель New York Times о вступлении в главную роль Фанни Брайс в "Смешной девушке на Бродвее.

"Смешная девчонка", которая была допущена на "Тони" в этом году, получила только одну номинацию: за Джареда Граймса, как лучшего актера в мюзикле.

Мишель возьмет на себя культовую главную роль Фанни, созданную Барбарой Стрейзанд в 1964 году, у нынешней актрисы Джули Бенко, начиная с 6 сентября. Бенко продолжит играть эту роль каждый четверг, начиная с сентября. 8. 29-летняя Фельдштейн покинула постановку 31 июля.

Номинантка на "Эмми" также понимает, что все, кто работает над "Смешной девчонкой", "прошли через многое", и планирует дебютировать в качестве новичка в постановке, а не шоураннера.

"Я просто должна прийти и быть подготовленной, хорошо поработать и уважать тот факт, что это их пространство", - сказала Мишель.