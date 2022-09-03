В мире отказываются от товаров из Германии: что происходит?

От немецких товаров стали отказываться потребители в разных государствах, что стало частью кризиса мировой торговли.

Товары под маркой «сделано в Германии» стали менее ходовыми на мировом рынке, сообщает издание aussiedlerbote.de.

Постпандемийный кризис и торговые санкции против России, а также общий спад платежеспособности потребителей во всем мире снизили долю продаж в сравнении с годами до пандемии коронавируса.

От товаров из Германии отказываются: экспорт сократился на 2%

«Вторая половина года началась с неудачи для немецких экспортеров. С июня по июль текущего года экспорт упал на 2,1%. Спрос на товары, произведенные в Германии, со стороны важных рынков сбыта, таких как США и Китай, упал, торговля с Россией практически замерла», пишет издание.

В июле 2022 года экспорт Германии упал на 2,1% в календарном и с учетом сезонных колебаний, а импорт упал на 1,5% по сравнению с июнем 2022 года. Как также сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis), по-прежнему сохраняется тенденция к восстановлению торговли после пандемии. . Так, по сравнению с июлем 2021 года экспорт увеличился на 14,3%, а импорт – на 29,3%.

Антиросскийе санкции привели к тому, что в июле экспорт в РФ упал на 15,1% по сравнению с июнем 2022 года, до 1,0 млрд евро, и на 55,1% по сравнению с показателями июля 2021 года. Импорт из России в тот же период снизился по сравнению с июнем на 17,4%, до 2,9 млрд евро.

В июле этого года из ФРГ было отправлено на экспорт продукции на общую сумму 131,3 млрд евро. Импорт в страну составил 125,9 млрд евро. Внешнеторговый баланс закрылся в июле 2022 года с профицитом в размере 5,4 млрд евро. В июне 2022 года профицит составил 6,2 млрд евро. Для сравнения: в июле 2021 года страна экспортировала товаров на 17,5 млрд евро больше, чем импортировала.