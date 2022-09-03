Зеленский лишил гражданства Украины пятерых детей

Из десяти украинцем лишенных гражданства страны указами президента Зеленского, пятеро –несовершеннолетние.

Миграционная служба Украины подтвердила в пятницу информацию о том, что с 1 марта прекращено гражданство пятерым детям, которые ранее вышли из гражданства Украины.

Миграционная служба поясняет, что понятие выхода из гражданства может означать не только добровольный жест, в связи с получением другого подданства, но и процедуру потери гражданства по другим причинам.

«Гражданство Украины прекращается: в результате выхода из гражданства Украины; вследствие утраты гражданства Украины; по основаниям, предусмотренным международными договорами», — указано в тексте.