Зеленский лишил гражданства Украины пятерых детей
Из десяти украинцем лишенных гражданства страны указами президента Зеленского, пятеро –несовершеннолетние.
Миграционная служба Украины подтвердила в пятницу информацию о том, что с 1 марта прекращено гражданство пятерым детям, которые ранее вышли из гражданства Украины.
Миграционная служба поясняет, что понятие выхода из гражданства может означать не только добровольный жест, в связи с получением другого подданства, но и процедуру потери гражданства по другим причинам.
«Гражданство Украины прекращается: в результате выхода из гражданства Украины; вследствие утраты гражданства Украины; по основаниям, предусмотренным международными договорами», — указано в тексте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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