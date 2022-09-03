В Огайо убийство полицейским молодого темнокожего мужчины вызвало возмущения

На видео с камеры-регистратора одного из полицейских видно, как полицейский в сопровождении собаки открывает дверь комнаты, а затем почти сразу же стреляет в лежащего в постели молодого человека.

Семья молодого темнокожего американца, застреленного полицией в своей постели, подаст жалобу, заявил в пятницу, 2 сентября, ее адвокат.

Это дело вызвало возмущения в Огайо. 20-летний Донован Льюис скончался на рассвете во вторник в Колумбусе, столице этого северо-восточного американского штата. На видео с камеры-регистратора одного из офицеров, у которого был ордер на арест, видно, как полицейский в сопровождении собаки открывает дверь комнаты, а затем почти сразу стреляет в лежащего там молодого человека.

Начато расследование, и мэр Колумбуса Эндрю Гинтер пообещал «полную прозрачность трагической смерти Донована Льюиса».

«Семья подаст жалобу», — заявил адвоката семьи убитого Рекс Эллиотт без дальнейших подробностей. В своем пресс-релизе он осудил «чрезмерное и абсолютно ненужное применение силы».

По данным шефа американского филиала AFP Элейн Брайант, «офицер выстрелил, когда Донован Льюис поднял руку и что-то держал в руке». По ее словам, рядом с ним была обнаружена только электронная сигарета.

В эти выходные в Колумбусе запланированы митинги, чтобы «поддержать семью и открыть дискуссию о жестокости полиции и требовать справедливости для Донована Льюиса» , сообщил AFP Рамон Обей II из организации JUST, выступающий за социальную справедливость.

Согласно фотографиям и видео, размещенным в Twitter, студенты собрались в кампусе Университета штата Огайо в пятницу, скандируя «Назовите его имя: Донован Льюис». Мероприятие напоминает о проводимых ранее акциях движения против расизма и жестокости полиции в 2020 году.