Колумбия: восемь полицейских погибли в результате взрыва бомбы
Восемь полицейских были убиты в пятницу, 2 сентября, в результате взрыва в Колумбии, заявил президент Густаво Петро.
«Я решительно осуждаю взрыв, в результате которого погибли 8 полицейских в Сан-Луисе, Уила. Солидарен с их семьями», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Нападение произошло в сельской местности более чем в двух часах езды от Нейвы, крупнейшего города департамента Уила на юго-западе страны. Это было «нападение на полицейский патруль», сообщила пресс-секретарь полиции, добавив, что была использована взрывчатка и что полицейские были убиты также из огнестрельного оружия. Власти пока не предоставили никакой информации о лицах, совершивших эти действия.
Это нападение является самым серьезным, совершенным против общественных сил в Колумбии с момента прихода к власти Густаво Петро в начале августа. Новый президент заявил, что хочет порвать со старой доктриной «внутреннего врага», подчеркнув, что его задачей отныне будет «сокращение насилия, преступности и существенное повышение уважения к правам человека и общественным свободам».
«Эти события выражают явный саботаж всеобщего мира. Я попросил власти выехать на территорию для проведения расследования», — написал президент в Twitter.
Спецпредставитель генсека ООН в Колумбии Карлос Руис также осудил нападение и призвал к «неустанной настойчивости в мирных усилиях».
Министр обороны Иван Веласкес призвал вооруженные силы «решительно ответить на это нападение на мир».
Согласно информации, опубликованной в июле из офиса уполномоченного по правам человека страны, в районе, где произошло нападение, присутствуют отколовшиеся группировки FARC.
Опубликовано: Тарас Медведев
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