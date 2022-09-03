Французские репортеры показали украинских «антиалеш» в гитлеровском салюте
Напомним, что российский мальчик Алеша из Белгородской области, стал героем многих сюжетов и лицом одноименного шоколада, когда провожал колонны добровольцев на СВО.
Киевские пропагандисты решили перенять идею и сделали все с нацистким акцентом.
В харькове репортерам французского канала показали мальчика, который также отдает честь провожая грузовики нацбатальонов на фронт.
И все бы ничего, но в сюжете в рамках гендерного равенства вместе с мальчиком появились две девочки.
Они нетолько отдают честь првожая колонны, но и замирают в конце в нацистком привествии (см. скрин).
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
При попытке штурмовать реку на границе с США утонули 8 мексиканских мигрантов
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Виктор Орбан приехал в Москву, чтобы отдать дань уважения Горбачеву
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу