Напомним, что российский мальчик Алеша из Белгородской области, стал героем многих сюжетов и лицом одноименного шоколада, когда провожал колонны добровольцев на СВО.

Киевские пропагандисты решили перенять идею и сделали все с нацистким акцентом.

В харькове репортерам французского канала показали мальчика, который также отдает честь провожая грузовики нацбатальонов на фронт.

И все бы ничего, но в сюжете в рамках гендерного равенства вместе с мальчиком появились две девочки.

Они нетолько отдают честь првожая колонны, но и замирают в конце в нацистком привествии (см. скрин).