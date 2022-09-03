Левада-центр: 45 процентов россиян за присоединение Запорожской и Херсонской областей к РФ
Независимый социологический ресурс «Левада-центр» провел исследование об отношении россиян к намеченным референдумам в Запорожской и Херсонской областях.
«45% россиян считает, что Запорожская и Херсонская область Украины должны присоединиться к России», - отметили авторы опроса.
При этом исследование отмечает, что 21% опрошенных считает, что Херсонская и Запорожская области видятся ими, как независимые государства, а 14% выступают за то, чтобы они остались частью Украины.
Ранее власти Херсонской и Запорожской областей сообщили, что уже получают оборудование для проведения референдума о вхождении в состав России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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