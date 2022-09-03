При попытке штурмовать реку на границе с США утонули 8 мексиканских мигрантов

По меньшей мере восемь мигрантов утонули и еще десятки были спасены после попытки пересечь реку Рио-Гранде из Мексики в Соединенные Штаты, сообщил в пятницу официальный источник.

Таможенно-пограничная служба США сообщила в заявлении, отправленном AFP, что утопление произошло в четверг, когда группа нелегальных иммигрантов попыталась пересечь Рио-Гранде возле Игл-Пасс в Техасе.

Было спасено 37 человек, но во время спасательной операции восемь мигрантов были найдены мертвыми: двое мексиканской полицией и шестеро агентами США, согласно тому же источнику. Всего было арестовано 92 мигранта, 39 на мексиканской стороне реки и 53 агентами США. Никакой информации о возрасте или национальности мигрантов предоставлено не было.

Чиновник погранслужбы сообщил Washington Post, что массовое утопление в Рио-Гранде оказалось самым ужасным за последние годы. Игл-Пасс находится в районе Дель-Рио, где, по данным правительства, в прошлом месяце было арестовано почти 50 000 нелегальных мигрантов.

Начальник городской пожарной охраны Мануэль Мелло сообщил The New York Times, что мигрантов унесло сильным течением примерно в миле к югу от международного моста, соединяющего перевал Игл с Пьедрас-Неграс в Мексике. Он отметил, что в этом районе участились случаи утопления, до одного случая в день.