Президент Бирмы посетит Россию на следующей неделе, как участник Восточного экономического форума
Бирманский лидер на следующей неделе отправится в Россию для переговоров по экономическим вопросам, сообщили в субботу государственные СМИ республики.
Мин Аунг Хлаинг примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает The Global New Light. Там также будут представители Китая, Индии, Японии и Казахстана.
По сообщениям государственных СМИ, генерал встретится с представителями правительства России для «дальнейшего укрепления сотрудничества» и дружественных связей между правительствами двух стран.
В июле бирманский лидер отправился с частным визитом в Москву, где, как сообщалось, встретился с представителями атомной отрасли и российского космического агентства «Роскосмос». Его заместитель также посетил Россию в августе.
Во время поездки в Нейпьидо в начале августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поддерживает усилия по стабилизации страны и организации общенациональных выборов в следующем году.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, призвал международное сообщество не поддерживать фиктивный предвыборный проект Нейпьидо.
Опубликовано: Тарас Медведев
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