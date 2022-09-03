Президент Бирмы посетит Россию на следующей неделе, как участник Восточного экономического форума

Бирманский лидер на следующей неделе отправится в Россию для переговоров по экономическим вопросам, сообщили в субботу государственные СМИ республики.

Мин Аунг Хлаинг примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает The Global New Light. Там также будут представители Китая, Индии, Японии и Казахстана.

По сообщениям государственных СМИ, генерал встретится с представителями правительства России для «дальнейшего укрепления сотрудничества» и дружественных связей между правительствами двух стран.

В июле бирманский лидер отправился с частным визитом в Москву, где, как сообщалось, встретился с представителями атомной отрасли и российского космического агентства «Роскосмос». Его заместитель также посетил Россию в августе.

Во время поездки в Нейпьидо в начале августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поддерживает усилия по стабилизации страны и организации общенациональных выборов в следующем году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, призвал международное сообщество не поддерживать фиктивный предвыборный проект Нейпьидо.