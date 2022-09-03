Госдума уличила НПО ЕРDE во вмешательстве в выборы в России
По заявлению представителя комитета ГД РФ Василия Пискарева, зарубежная организация «Европейская платформа за демократические выборы» (ЕРDE) вмешивалась в проведение выборов в России.
НПО ЕРDE, которое финансировалось за счет немецких грантов и нацеливалась на вмешательство в избирательный процесс, насаждая догмы западной идеологии и экстремизма.
НПО курировали спецслужбы ФРГ и через организацию курировали ряд запрещенных в России политических движений и НПО: Черноморского фонда регионального сотрудничества* (страна-учредитель Румыния), Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов* (страна-учредитель США), Открытой России* (страна-учредитель Великобритания), сообщили в Госдуме.
Выявленные факты деструктивного влияния на общественность в России были задокументированы и переданы для реагирования в МИД России и правоохранительные органы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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