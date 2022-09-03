Провал наступления на Херсон будет стоить Зеленскому военного переворота — Кива
Экс-депутат Рады Илья Кива уверен, что приказы офиса Зеленского на диверсионные операции по захвату ЗАЭС выльются в военный переворот, предпосылки которого в Киеве давно назрели.
Провал контрнаступлений на Херсон и неудачные попытки захвата территории ЗАЭС не пройдут даром для политической элиты на Банковой, уверен экс-депутат.
«Всё больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют просто на убой, склоняются к мысли о замене некомпетентной… команды Зеленского! Всё больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных», — написал Илья Кива.
Ранее советник офиса Зеленского Подоляк раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко за аналогичную точку зрения, заявив, что речь идет о российской пропаганде, направленной на разлад в политическом лагере киевского режима.
Опубликовано: Тарас Медведев
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