Автор проекта WarGonzo Семен Пегов задержан в Москве после скандала с администрацией гостиницы
Столичная полиция временно задержала военкора Семена Пегова, автора WarGonzo, ресурса, который широко освещает СВО на Украине.
Telegram-канал WarGonzo пишет, что Семен пытался заселиться в отель, но там ему отказали, сославшись на нетрезвое состояние заявителя.
«Семен Пегов пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Якобы он угрожал администратору. Не более. Надеемся все разрешится в ближайшее время», — написали на канале.
В полиции очень быстро уладили инцидент и Семена опустили восвояси, отметили на канале некоторое время спустя.
Опубликовано: Тарас Медведев
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