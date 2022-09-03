Автор проекта WarGonzo Семен Пегов задержан в Москве после скандала с администрацией гостиницы

Столичная полиция временно задержала военкора Семена Пегова, автора WarGonzo, ресурса, который широко освещает СВО на Украине.

Telegram-канал WarGonzo  пишет, что Семен пытался заселиться в отель, но там ему отказали, сославшись на нетрезвое состояние заявителя.

«Семен Пегов пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Якобы он угрожал администратору. Не более. Надеемся все разрешится в ближайшее время», — написали на канале.

В полиции очень быстро уладили инцидент и Семена опустили восвояси, отметили на канале некоторое время спустя.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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