Медведев заявил, что ядерный арсенал – лучшая гарантия сохранения Великой России

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что наличие ядерного арсенала является лучшей гарантией сохранения Великой России.

3 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале поделился с подписчиками своим мнением по поводу главного гаранта сохранения безопасности, независимости и суверенитета Российской Федерации.

Медведев убеждён, что запасы атомного оружия – «лучшая гарантия сохранения Великой России» и отметил заслугу высшего руководства СССР и России во времена заката Советского союза, которым «хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал».