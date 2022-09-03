Медведев заявил, что ядерный арсенал – лучшая гарантия сохранения Великой России
Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что наличие ядерного арсенала является лучшей гарантией сохранения Великой России.
3 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале поделился с подписчиками своим мнением по поводу главного гаранта сохранения безопасности, независимости и суверенитета Российской Федерации.
Медведев убеждён, что запасы атомного оружия – «лучшая гарантия сохранения Великой России» и отметил заслугу высшего руководства СССР и России во времена заката Советского союза, которым «хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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