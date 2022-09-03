Немцы осудили своих политиков, которые не поехали попрощаться с Горбачевым
Только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан смог представить Европу, для которой Горбачев сделал очень много, особенно для Германии.
В остальном западный мир, в свое время носивший Горбачева на руках, не смог попрощаться с ним, приехав на панихиду в Колонный зал Дома Союзов.
Исключение составляют дипломатические представители иностранных государств, как, к примеру, посол США в России Джек Салливан.
Особенно ожесточенно за этим казусом следят жители Германии. Вклад Горбачева в воссоединение ФРГ с Восточной Германией сложно переоценить. Поэтому в комментариях к материалам о похоронах Горбачева есть много критических замечаний.
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Несколько комментариев в популярном издании De Welt:
«Внешняя политика теперь феминистская и направлена на беспорядки. Немецким политикам должно быть стыдно за себя и прислать только одного чиновника из посольства. В частности, Германия обязана Горби не меньше, чем бывший Восточный блок», - пишет Георг Т.
«Поистине печально, что ни у одного из ведущих немецких политиков не хватает порядочности отдать последний долг этому человеку, которому Германия так многим обязана», - считает Харальд С..
«Активные в настоящее время политики, вероятно, видят перед собой дилемму. Я не могу об этом судить, но есть много близких к господину Горбачеву людей, которые могли бы приехать. Г-жа Меркель и г-н Шредер приходят на ум совершенно спонтанно, и я почти уверен, что здесь не было бы никаких трудностей со выездом... Дама молчит, а джентльмен? Трудности с расписанием, вероятно... как неловко!», - написал Питер Л.
«В остальном г-н Штайнмайер присутствует на всех поминках и произносит громкие речи. Теперь он мог бы проявить мужество и, невзирая на меры бойкота, поехать на похороны великого человека и друга немцев и отдать ему последние почести. Тогда бы он дал хорошую картину для себя и для нас. Только пусть за его столькими поучительными словами последуют дела. Но он просто не может этого сделать», -пишет пользователь под ником Hanseate66.
Опубликовано: Тарас Медведев
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