Немцы осудили своих политиков, которые не поехали попрощаться с Горбачевым

Несколько комментариев в популярном издании De Welt:

«Внешняя политика теперь феминистская и направлена на беспорядки. Немецким политикам должно быть стыдно за себя и прислать только одного чиновника из посольства. В частности, Германия обязана Горби не меньше, чем бывший Восточный блок», - пишет Георг Т.

«Поистине печально, что ни у одного из ведущих немецких политиков не хватает порядочности отдать последний долг этому человеку, которому Германия так многим обязана», - считает Харальд С..

«Активные в настоящее время политики, вероятно, видят перед собой дилемму. Я не могу об этом судить, но есть много близких к господину Горбачеву людей, которые могли бы приехать. Г-жа Меркель и г-н Шредер приходят на ум совершенно спонтанно, и я почти уверен, что здесь не было бы никаких трудностей со выездом... Дама молчит, а джентльмен? Трудности с расписанием, вероятно... как неловко!», - написал Питер Л.

«В остальном г-н Штайнмайер присутствует на всех поминках и произносит громкие речи. Теперь он мог бы проявить мужество и, невзирая на меры бойкота, поехать на похороны великого человека и друга немцев и отдать ему последние почести. Тогда бы он дал хорошую картину для себя и для нас. Только пусть за его столькими поучительными словами последуют дела. Но он просто не может этого сделать», -пишет пользователь под ником Hanseate66.