Медведев: англосаксонские политики засыпают с мыслью о развале России

Дмитрий Медведев уверен, что на Западе политики ложатся спать с мыслью о развале российского государства.

Экс-президент России Дмитрий Медведев уверен, что представители англосаксонского истеблишмента засыпают с мыслями о развале РФ, однако этим замыслам не суждено реализоваться.

По мнению Медведева, в Москве относятся серьёзно к любым высказываниям западных политиков о желании дестабилизировать обстановку в России.

Вместе с тем Дмитрий Медведев напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой, ввиду чего развалить её как извне, так и изнутри не удастся.