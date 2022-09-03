Медведев: англосаксонские политики засыпают с мыслью о развале России
Дмитрий Медведев уверен, что на Западе политики ложатся спать с мыслью о развале российского государства.
Экс-президент России Дмитрий Медведев уверен, что представители англосаксонского истеблишмента засыпают с мыслями о развале РФ, однако этим замыслам не суждено реализоваться.
По мнению Медведева, в Москве относятся серьёзно к любым высказываниям западных политиков о желании дестабилизировать обстановку в России.
Вместе с тем Дмитрий Медведев напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой, ввиду чего развалить её как извне, так и изнутри не удастся.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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