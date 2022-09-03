Медведев: англосаксонские политики засыпают с мыслью о развале России

Дмитрий Медведев уверен, что на Западе политики ложатся спать с мыслью о развале российского государства.

Экс-президент России Дмитрий Медведев уверен, что представители англосаксонского истеблишмента засыпают с мыслями о развале РФ, однако этим замыслам не суждено реализоваться.

По мнению Медведева, в Москве относятся серьёзно к любым высказываниям западных политиков о желании дестабилизировать обстановку в России.

Вместе с тем Дмитрий Медведев напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой, ввиду чего развалить её как извне, так и изнутри не удастся.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 