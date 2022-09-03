Тысячи сторонников вышли на улицы после покушения на вице-президента Аргентины

Вице-президент, которая так же популярна, как и противоречива, чудом избежала покушения, теперь ее сторонники вышли на улицы, чтобы заявить о виновных.

«Это не одинокий сумасшедший и не единичный случай: три тонны передовиц в газетах, на телевидении и радио прокладывают путь к насильственным речам», — написал министр внутренних дел Эдуардо де Педро в Twitter. «Они посеяли атмосферу ненависти и мести, и сегодня нам представили результат — покушение на Кристину Киршнер».

Неудавшееся покушение на популярного и неоднозначного политика болезненно подчеркивает глубокие разногласия в Аргентине. Так называемая «гриета» (раскол) между правыми и левыми проходит через все общество. Как сильная женщина Киршнер почиталась своими сторонниками, но ее страстно ненавидели противники.

Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса в пятницу в знак солидарности с Киршнер.

«Перед лицом покушения на самого важного политика страны никто из тех, кто защищает республику, не может хранить молчание или ставить свои идеологические разногласия выше единодушного неприятия», — говорится в совместном заявлении президента Ассоциации актеров Алехандры Дарин на площади Пласа-де-Майо перед резиденцией правительства.

«В течение многих лет небольшой круг политиков и СМИ повторял дискурс ненависти, клеветы, стигматизации и криминализации любого политика на низовом уровне или сторонника перонизма», - отметили авторы пеитиции.

Киршнер чудом избежал покушения накануне вечером. Когда экс-президент (2007-2015) приветствовала своих сторонников перед своей квартирой в элитном районе Буэнос-Айреса Реколета, мужчина направил на нее пистолет в упор. По словам свидетелей, он как минимум один раз нажал на курок, но не выстрелил. Затем он был сбит сторонниками Киршнера и арестован.