Десятки человек погибли в результате нового наводнения в Пакистане

Десятки человек погибли в результате новых наводнений в Пакистане, вызванных муссонными дождями.

Власти заявили, что только в провинции Синд на юге страны, по меньшей мере, 50 человек погибли в результате продолжающихся проливных дождей.

Наводнения, которые можно проследить до самых сильных муссонных дождей за более чем три десятилетия, с середины июня уже унесли жизни почти 1300 человек. По данным правительства, более 33 миллионов человек в стране с населением около 220 миллионов человек пострадали от наводнения.

Проливные дожди переполнили реку Инд, которая берет начало в Гималаях и впадает в Аравийское море на юге Пакистана. При поддержке военных спасатели пытаются эвакуировать пострадавшие районы.

В Пакистане ежегодный сезон дождей обычно длится с июня по сентябрь. В последние годы в этой южноазиатской стране участились стихийные бедствия, такие как наводнения, засухи и оползни. Правительство и эксперты винят в этом изменение климата.