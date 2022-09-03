Десятки человек погибли в результате нового наводнения в Пакистане
Десятки человек погибли в результате новых наводнений в Пакистане, вызванных муссонными дождями.
Власти заявили, что только в провинции Синд на юге страны, по меньшей мере, 50 человек погибли в результате продолжающихся проливных дождей.
Наводнения, которые можно проследить до самых сильных муссонных дождей за более чем три десятилетия, с середины июня уже унесли жизни почти 1300 человек. По данным правительства, более 33 миллионов человек в стране с населением около 220 миллионов человек пострадали от наводнения.
Проливные дожди переполнили реку Инд, которая берет начало в Гималаях и впадает в Аравийское море на юге Пакистана. При поддержке военных спасатели пытаются эвакуировать пострадавшие районы.
В Пакистане ежегодный сезон дождей обычно длится с июня по сентябрь. В последние годы в этой южноазиатской стране участились стихийные бедствия, такие как наводнения, засухи и оползни. Правительство и эксперты винят в этом изменение климата.
Опубликовано: Тарас Медведев
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