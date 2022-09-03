Стало известно, сколько боевиков принимали участие в последней диверсии на ЗАЭС

Как ранее сообщал представитель областной администрации Запорожья Рогов, семь катеров ВСУ ночью форсировали Каховское водохранилище в районе ЗАЭС, чтобы совершить диверсию.

Как и два предыдущих раза, диверсантов уже ждали российские военные.

«В результате ночной провокации в районе ЗАЭС уничтожены 47 боевиков ВСУ, 23 человека ранены», - сообщает Минобороны России на дневном брифинге в субботу, 3 сентября.

Таким образом, в атаке на Энергодар и ЗАЭС участвовало не менее 70 украинских военных, которые вновь потерпели фиаско.

Отметим, что на ЗАЭС в настоящее время работает группа инспекторов МАГАТЭ. Инициированное Россией заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг ЗАЭС может пройти в понедельник 5 сентября с участием шефа МАГАТЭ Рафаэля Гросси.